Successo per il coro “Città di Villa San Giovanni” all’International Choral Contest

13 ottobre 2018 17:33

Il coro “Città di Villa San Giovanni” si aggiudica due premi all’International Choral Contest di Palermo

Palermo, Il Coro “Città di Villa San Giovanni”, associazione culturale presieduta dall’avvocato Patrizia Arcuri sotto la direzione artistica e musicale del soprano Giusj Antonella Santacaterina, continua a riscuotere successo in concorsi internazionali di grande prestigio. Dopo la medaglia d’oro e il trofeo “Best Choreography” di Roma, il coro ha ottenuto due prestigiosi premi al Concorso Internazionale di Musica Corale “Vincenzo Amato”, svoltosi a Ciminna ed Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dal 4 al 7 Ottobre 2018. Unico coro calabrese, il “Villa S.G.” si è distinto non solo per le qualità canore ma anche per le coreografie che hanno accompagnato i brani in concorso, per il repertorio e per la presenza scenica. Infatti i premi ottenuti sono stati il Premio di categoria “Contemporaneo” per il migliore repertorio contemporaneo ed europeo, ed il premio speciale “Videns” per la divisa e la presenza scenica. In tale occasione il coro è stato accompagnato dai 3 maestri Daniela Cicco, al violino, Domenico Camera, al pianoforte e Loris Longo al flauto e anche voce solista insieme alla villese Erica Costantino. Le coreografie sono state curate dalla ballerina Annarita Lamari.

Il concorso, organizzato sotto la direzione artistica del M. Enzo Marino, prende il nome dal compositore siciliano che fu maestro di cappella della Cattedrale di Palermo, il quale visse a Ciminna e che vide come suo santuario quello della Madonna della Milicia di Altavilla dove, a chiusura dell’importante evento culturale e musicale, si è svolta la VII Rassegna di canti mariani a cui anche il coro villese ha partecipato.

Due appuntamenti fortemente voluti e cofinanziati dal Rettore del Santuario Madonna della Milicia, Don Salvo Priola, che intende percorrere proprio in Santuario la via che lega il culto Mariano alla musica corale, in un momento di massima condivisione con i fedeli e con gli amanti del bello. Organizzato dall’ InChorus Federation, presieduta da Biagio D’ugo, e dall’ Associazione Coro Regina Pacis di Altavilla diretta da Maria antonietta Fricano, il concorso vantava una giuria di pregio presieduta dal M. Nunzio Scibilia, docente di Direzione di Coro e Composizione Corale presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano; Il M. Fabio Correnti, docente di Composizione presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti, Palermo; Il M. Antonina Terzo, docente e Direttore di Coro, Il M. Domenico Guzzardo Direttore di Coro e Direttore d’Orchestra. L’evento è stato presentato dal giornalista Salvatore Fazio e trasmesso in streaming.

Anche in questa occasione il coro villese si è distinto portando avanti il principale scopo per cui è nato: cantare, suonare e…far conoscere Villa San Giovanni al resto del mondo.