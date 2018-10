Messina: inizia il nuovo anno sociale del Cirs Onlus [FOTO]

2 ottobre 2018 12:18

Il Cirs Onlus Messina inaugura il nuovo anno sociale: ecco alcuni degli eventi culturali in programma

Comincia un nuovo anno sociale per il Cirs Onlus di Messina che riavvia le attività di volontariato, solidarietà e formazione presentando un interessante e nutrito programma di incontri, conferenze e attività laboratoriali. L’inaugurazione si svolgerà il 9 ottobre alle ore 10.30 nella sede di via Monsignor Francesco Bruno, 22. Sarà presente anche l’arcivescovo vicario, Cesare Di Pietro, che celebrerà la Santa Messa alla presenza di autorità, amici, volontari e donatori del Cirs.

Durante l’incontro, il presidente Maria Celeste Celi, che da quest’anno riveste anche l’incarico di presidente nazionale del Cirs, presenterà i progetti per il nuovo anno sociale a partire dalla campagna di tesseramento dei soci vecchi e nuovi che darà diritto ad una serie di agevolazioni per i servizi offerti dalla struttura stessa e sconti di attività commerciali e professionisti in via di definizione.

Iscriversi al Cirs Onlus vuol dire fare parte di una grande famiglia di cui si condividono valori e battaglie. Il Cirs da oltre trent’anni gestisce la Casa Famiglia La Glicine e una casa ad indirizzo segreto che ospita donne vittime di violenza, gestanti in difficoltà e ragazze madri con i loro bambini. Quest’anno, in particolare, ha avviato una campagna di solidarietà per l’acquisto dello stabile che li ospita ed ha bisogno dell’aiuto di tutti per evitare che venga smantellata una struttura che custodisce da oltre trent’anni i percorsi di recupero di donne e bambini in difficoltà. Per raggiungere l’obiettivo sono in cantiere una serie di eventi culturali.

Il primo, venerdì 5 ottobre ore 18, nella Saletta del Museo nel ‘900 (alle spalle del liceo Archimede), organizzato dal Kiwanis Club Messina prevede un sorteggio e la proiezione del film “La gentilezza del tocco”, pellicola d’esordio del regista siciliano Francesco Calogero, premiato al Festival di Bellaria del 1988. Saranno presenti gli autori.

Al Cirs è dedicata anche una giornata del Messina Street Food. Venerdì 12 ottobre, a piazza Cairoli, sarà possibile “mangiare solidale” assaggiando i capolavori del gusto alla presenza di grandi chef (alle ore 18.30 con Ambra Gigante, alle 20 con Seby Sorbello e alle 21 con Giovanni Lullo). Per prenotazioni chiamare lo 090 40820.

Tutto pronto anche per il concerto delle Glorius4, straordinario ensemble al femminile composto da Cecilia Foti, Federica D’Andrea, Mariachiara Millimagi e Agnese Carrubba, organizzato dai Canottieri Thalatta giorno 20 ottobre alle ore 20.30. Musica e cena sarà a sostegno dei bambini e delle donne del Cirs. Per quest’ultimo appuntamento info e prenotazioni al numero 09053643.