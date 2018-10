Catania: pattuglie dell’esercito liberano una donna dal suo aggressore [FOTO]

12 ottobre 2018 22:30

Pattuglie dell’esercito intervengono nel centro storico di Catania liberando una donna dal suo aggressore e aiutando un uomo in grave stato di alterazione

Nella giornata di oggi le pattuglie appiedate dell’Esercito, impegnate nel centro storico di Catania in attività di presidio nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, sono intervenute, in concorso alle Forze dell’Ordine, per prestare soccorso a cittadini in notevole difficoltà. Nella tarda mattinata, infatti, la pattuglia in servizio sul Corso Indipendenza notava una donna in evidente stato di agitazione che chiedeva aiuto e cercava di divincolarsi dall’uomo che la stava malmenando. I militari, in forza al 62° reggimento fanteria “Sicilia”, dopo essersi accertati via radio dell’arrivo di una volante della Polizia di Stato, dispiegavano il dispositivo e bloccavano l’uomo il quale, alla vista dei soldati, cercava di darsi alla fuga lasciando a terra la donna in lacrime. Giunti contestualmente sul posto gli agenti di Polizia, provvedevano a trarre in arresto l’uomo che veniva condotto al Commissariato “Nesima” per i successivi adempimenti. Nel pomeriggio, in Via S. Giuliano, nei Pressi del Teatro S. Giorgio, i militari venivano allertati dai passanti che avevano notato un uomo, in uno stato manifestamente confusionale, il quale, dopo avere scavalcato il balcone del proprio appartamento, si era arrampicato sul tetto dell’edificio. I militari provvedevano a cinturare l’area agevolando l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali, precedentemente allertati, erano giunti sul posto e riuscivano a trarre in salvo l’uomo consegnandolo al personale sanitario per le successive cure. La dedizione e l’impegno dei militari contribuisce, anche in condizioni ambientali critiche, ad innalzare il livello di sicurezza della popolazione con la quale i nostri uomini e le nostre donne in divisa hanno saputo instaurare un indissolubile legame di ammirazione e fiducia.