Maltempo, caldo estivo in Sicilia, Palermo vola a +31,5°C e le spiagge si riempiono [FOTO]

29 ottobre 2018 13:01

Maltempo, lo scirocco porta tanta sabbia del Sahara e caldo record in Sicilia: Palermo vola a +31,5°C, le foto in diretta

L’ondata di maltempo provocata dallo scirocco è sempre più intensa sull’Italia: a Palermo la temperatura ha raggiunto i +31,5°C, un caldo sconvolgente per fine Ottobre. Lo scirocco ha superato i 90km/h e tanta sabbia del Sahara ha colorato il cielo di giallo. Dopo le nubi del mattino, adesso è tornato a splendere il sole e la temperatura potrebbe ulteriormente aumentare nel primo pomeriggio. Le spiagge si sono gremite di bagnanti, come se fossimo in piena estate.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: