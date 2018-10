Barcellona Pozzo di Gotto, al Teatro Mandanici appuntamento con un balletto da favola: va in scena “La Bella Addormentata”

29 ottobre 2018 13:25

A Barcellona Pozzo di Gotto va in scena l’incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo

L’appuntamento è fissato per il 7 Dicembre 2018 alle ore 21.00 al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. In scena l’incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo.

Chi non conosce la favola della bella principessa che cade addormentata per cento anni vittima di un maleficio lanciato dalla strega cattiva? Le vicende di Aurora, il principe Desirè e la fata dei Lillà tanto care ai più piccoli, sono al centro di uno dei capolavori ballettistici dell’Ottocento, La Bella Addormentata che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del Balletto di San Pietroburgo.

La Bella Addormentata

Musiche di: P.I. Tchaikovsky

Coreografie: M. Petipa

Corpo di Ballo: Saint Petersburg Classical Ballet Tradition

Tra i Capolavori Ballettistici dell’ Ottocento, La Bella Addormentata rappresenta il massimo dell’ espressione classica, in un clima di astrazione teatrale, con più risalto alla danza pura rispetto alle vicende narrative. Un fiore all’occhiello per il Balletto di San Pietroburgo con le favolose e incantate scenografie e costumi e le stupende musiche di P.I. TCajkovskij e su coreografie di Marius Petipa, La bella addormentata nel bosco è considerato uno dei più grandi balletti della Russia imperiale. This thrilling production is by Birmingham Royal Ballet’s former director Sir Peter Wright, creator of the Company’s popular production of The Nutcracker . Questa produzione del Balletto di San Pietroburgo è entusiasmante, With its romantic finale packed with every fairytale character imaginable, The Sleeping Beauty is as engaging now as when she first fell asleep, over a hundred years ago.Con il suo finale romantico imballato con tutti i personaggi delle fiabe che si possa immaginare, La Bella Addormentata adesso è impegnata in un futuro meraviglioso, ora come prima, quando si addormentò, più di cento anni fa.