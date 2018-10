Allerta Meteo, sarà un weekend di forte maltempo: la protezione civile lancia l’allerta arancione per Reggio Calabria

13 ottobre 2018 19:48

Allerta Meteo Reggio Calabria, messaggio di allertamento livello arancione: forte maltempo nello Stretto

La Protezione Civile ha diffuso l’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico di livello arancione sul territorio di Reggio Calabria per via del forte maltempo. L’avviso è valido fino alle ore 24:00 del 14.10.2018.