Alberi pericolanti a Messina: a rischio caduta quelli in via Catania [FOTO]

3 ottobre 2018 19:15

Alberi pericolanti in via Catania a Messina

Dopo il crollo del grosso ramo davanti alla Chiesa di Santa Caterina, continuano le segnalazioni dei cittadini preoccupati per lo stato precario degli arbusti anche nelle altre zone di Messina. In particolare, preoccupano le condizioni degli arbusti in via Catania, ad angolo con via Lucani, nei pressi di Villa Dante. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, le fronde degli alberi oscurano la segnaletica stradale e un grosso ramo minaccia di abbattersi al suolo da un momento all’altro. I residenti, altamente traffica ad ogni ora del giorno, vista anche la prossimità della scuole e della villa comunale, chiedono tempestivi interventi per mettere in sicurezza la zona, con misure che comprendano non solo la potatura ma anche l’abbattimento degli esemplari a rischio.