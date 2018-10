Frana ancora il costone roccioso di Acqualadrone, carreggiata a rischio: massi e sterpaglie in strada [FOTO]

27 ottobre 2018 18:00

Il consigliere Mario Biancuzzo chiede l’immediata scerbatura e l’eliminazione del pietrame lungo la strada comunale per Acqualadrone (Messina)

“Alberi di acacia, alberi di ficodindi , rovi, sterpaglie infestanti che fuoriescono sulla strada comunale, l’unica che collega il villaggio di Acqualadrone con la strada statale 113/dir rendono pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in alcuni punti, restringimento della carreggiata e perdita della visibilità. Inoltre pietrame e terriccio sono sparsi ai bordi della strada che si sbriciolano dal costone”. È quanto segnala il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che chiede all’Amministrazione un’ accurata scerbatura con relativo spazzamento della strada comunale, l’intervento con mezzi meccanici per eliminare il pietrame, gli alberi di ficodindia e gli alberi di acacia, nonché i lavori necessari per mettere in sicurezza il transito veicolare e pedonale. Nella gallery le immagini scattate dal consigliere.