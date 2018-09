10 settembre 2018 16:44

Crepe e avvallamenti della strada tra le casette di via Cacciola a Messina: Cacciotto chiede l’intervento dell’Amministrazione

A rischio le abitazioni di via Cacciola a Messina. A raccogliere il grido di allarme lanciato dagli stessi residenti di Camaro, il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto. In diverse casette sono comparse notevoli crepe nei muri e si registra, come documentabile dalle immagini a corredo dell’articolo, uno sprofondamento della strada. Cacciotto chiede di intervenire al fine di valutare la situazione e poter conclamare o meno uno stato di pericolo.