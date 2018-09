Vulcano: al via il X torneo nazionale dei Vigili del Fuoco

7 settembre 2018 11:02

Vulcano scelta come location per il X torneo nazionale dei Vigili del Fuoco

Si è svolta ieri, presso il lido Baia Negra di Vulcano, la conferenza stampa che ha celebrato l’inizio del decimo torneo nazionale VV. F., evento che viene organizzato annualmente in una località diversa d’Italia. Quest’anno la scelta è ricaduta su Vulcano, isola che l’anno scorso ha ospitato i migliori talenti di Beach Volley under 20 d’Europa. Alla conferenza hanno partecipato il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina Alessandro Zurro, il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina Pietro Foderà, il vice Sindaco di Lipari Dott. Gaetano Orto, il responsabile Beach volley Roberto Bombara e il responsabile Ginnico-Sportivo dei VV. F. per la Sicilia Antonio Occhipinti. Dopo la conferenza è intervenuto il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro: “È un grande onore avere il corpo dei VV. F. qui a Vulcano, in una location mozzafiato. Voglio sottolineare il binomio che esiste tra i vigili del fuoco ed il nostro comitato; infatti l’essere umano è al centro dell’attenzione sia per la nostra Federazione che lavora per la persona, sia per il corpo dei VV.F. che lavorano per salvare la persona e questo, per me, è motivo di forte orgoglio. Sono davvero onorato e contento di questa manifestazione e tengo a ringraziare il comandante dei vigili del fuoco che ha candidato Messina per essere la location di questo fantastico evento e tutto lo staff del nostro comitato che puntualmente si dimostra all’altezza di grandi eventi“.