Terremoto, panico a Palmi: “pensavamo fosse uno tsunami”, ecco le FOTO delle onde sismiche nel mar Tirreno

28 settembre 2018 09:29

Terremoto Reggio Calabria, a Palmi i cittadini pochi minuti dopo la scossa hanno potuto osservare le onde sismiche propagarsi nel basso Tirreno

La forte scossa di terremoto che alle 07:24 ha colpito Reggio Calabria con epicentro nel mar Tirreno appena al largo di Palmi, a 11km di profondità, è stata distintamente avvertita in tutta la Calabria e su gran parte della Sicilia, con un risentimento sismico del 6° grado Mercalli nei paesi più vicini all’epicentro (Palmi e Seminara). Pochi minuti dopo la scossa, tanti cittadini a Palmi hanno osservato strane onde in mare pensando a un maremoto. Rachele Hyerace è riuscita, in quei concitati momenti, a scattare le fotografie che grazie al contributo di Demetrio Laganà pubblichiamo su MeteoWeb (nella gallery a corredo dell’articolo). Le foto sono state scattate tra le 07:28 e le 07:38. Ovviamente non si tratta di uno tsunami, che non può essere generato da un terremoto di questa entità, ma potrebbero essere le “onde sismiche” che sono comparse in superficie visto che il mar Tirreno stamattina all’alba era completamente piatto. Proprio come un sasso nello stagno…