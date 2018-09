Emergenza scuole a Messina, vertice a Palazzo Zanca. Bucalo: “Incognita su quello che accadrà il 12 settembre”

8 settembre 2018 16:52

L’onorevole Ella Bucalo al tavolo organizzato dal sindaco per fronteggiare l’emergenza scuole a Messina: “La bocciatura di ieri costringerà famiglie alunni e professori a subire ulteriori disagi”

“Un gravissimo errore di valutazione quello della maggioranza che in commissione ha bocciato gli emendamenti che avrebbero permesso un regolare avvio dell’anno scolastico”. Questo il giudizio dell’On. Ella Bucalo promotrice della proroga fino al 31 dicembre 2019, che avrebbe garantito l’inizio delle lezioni e trovata una soluzione non estemporanea, con la realizzazione di una vera ed efficace programmazione, sia sulle verifiche di vulnerabilità sismica che sulle misure integrative relative alla normativa antincendio degli edifici scolastici. “La bocciatura di ieri, costringerà invece famiglie, alunni e professori a subire ulteriori disagi. Questa mattina, ho partecipato a Messina all’ennesima riunione indetta dal sindaco De Luca che con fermezza ha ribadito la sua intenzione a mantenere chiusi gli immobili scolastici non a norma. Cosa succederà il 12 settembre ad alunni e professori di queste scuole?”.