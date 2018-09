Messina, Santa Lucia Sopra Contesse preda di blatte e topi: strade abbandonate al più totale degrado. Giannetto interroga il sindaco

27 settembre 2018 22:01

Messina, la vicepresidente del Consiglio comunale interroga il sindaco: “Santa Lucia Sopra Contesse abbandonata al degrado”

A Santa Lucia Sopra Contesse regna il più totale degrado. In questa zona della periferia sud di Messina continuano a sussistere svariate problematiche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stradale. Da tempo, nel tratto di Contrada Piano, i residenti lamentano disservizi legati alla pubblica illuminazione e innumerevoli disagi sia per la consegna della posta, quanto per l’arrivo dei mezzi di soccorso del 118, dal momento che alcune vie della zona sono ancora prive di intitolazione. Alcune zone del villaggio, inoltre, visto il proliferare delle erbacce e la mancanza di interventi di bonifica, sono diventate habitat naturale per colonie di topi e blatte. Come se non bastasse, non sono rari gli episodi incendiari anche di natura dolosa, che mettono ulteriormente a rischio la salute e l’incolumità dei residenti.

Ad accendere i riflettori sul caso, la vicepresidente del consiglio comunale Serena Giannetto che, raccolto il grido d’allarme di Angela Reitano, ha deciso di presentare un’interrogazione al sindaco:

“Per questa zona della nostra amata città- scrive la consigliera cinquestelle nell’interrogazione- è necessario un intervento quantomeno di scerbatura e pulizia, per poi affrontare in maniera più organica tutti i problemi evidenziati dai residenti”.