Reggio Calabria, una cittadina: “via Friuli è diventata un porcile” [FOTO]

3 settembre 2018 13:01

La segnalazione di una cittadina sulle condizioni della via Friuli a Reggio Calabria

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione sul degrado in cui versa la via Friuli a Reggio Calabria. Il lettore afferma: “Buongiorno vi segnalo il degrado in cui versa la via Friuli che si trova a pochi metri dalla piazzetta dove si svolgono i “salotti letterari”. Noi al posto di un “salotto” abbiamo un “porcile”. Dalle fotografie noterete che i mastelli della plastica stazionano da sabato davanti ai portoni su marciapiedi stretti e dissestati, come documentano alcune foto. I cittadini sono costretti a camminare al centro della strada con gravi pericoli. Attenzione i mastelli vengono regolarmente esposti prima di mezzogiorno come prevede il calendario ma vengono svuotati, quando avviene, dalle 23.30 in poi. Segnalato tutto questo al contatto Call center AVR non ha sortito nessun effetto. Aggiungo che nelle strade parallele e trasversali c’è una situazione assolutamente regolare. Altro problema è il muro che si intravede nelle foto che è spaccato e pronto per cadere sulle scale che collegano la via Friuli con la via Aschenez prolungamento. Grazie. Una cittadina che ama rispettare “le regole”.