Reggio Calabria, Paola Lemma: “Riportemo l’UDC ad essere un partito protagonista della vita politica cittadina e regionale” [FOTO]

18 settembre 2018 20:33

Successo per la Festa Nazionale dell’UDC a Fiuggi, Paola Lemma: “Il nostro partito tornerà ad essere protagonista a Reggio Calabria”

“Una due giorni piena di appuntamenti importanti, durante i quali si è parlato di lavoro; di agricoltura; di turismo di famiglia e disabilità.. in chiave moderna .. non a caso il titolo dell’iniziativa “Democrazia e Rete….” e che ha registrato tra gli altri la partecipazione del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani; di Giusi Versace; di Elisabetta Gardini e di tanti altre personalità della politica e della società civile.

La squadra UDC si è presentata al gran completo con in testa il Segretario Nazionale Lorenzo Cesa più agguerrito e deciso che mai a riportare l’UDC agli antichi splendori.

Da qui l’impegno a ripartire dai territori per rinnovare l’organico ed arricchire la squadra con giovani e donne forti nei valori che, adeguandosi comunque all’era della comunicazione via social, credono fortemente nel rapporto umano, nella solidarietà, nell’immenso valore della famiglia…

Per la Calabria è intevenuto il Segretario Regionale Franco Talarico che ha parlato “ di un momento nuovo dell’UDC … di consapevolezza… di un momento che deve vedere i dirigenti locali protagonisti nei territori… di radicamento sul terriorio… di realizzazione di progetto politico…”.

Ed è con questo spirito che intendo procedere a Reggio Calabria e provincia, lavorando, in sinergia con gli altri dirigenti, per un capillare radicamento sul territorio, per portare avanti quel progetto di rinnovamento che deve camminare sulle gambe di giovani e di donne motivate a riportare l’UDC ad essere un partito protagonista nella e della vita politica cittadina e regionale, nonchè protagonista delle prossime scadenze elettorali insieme altri partiti del CDX e per affronatre e vincere tutte le prossime sfide“- è quanto dichiara Paola Lemma, Commissaria per la Città Metropolitana.