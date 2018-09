Reggio Calabria: strada dissestata nella frazione di Curduma a Pellaro

10 settembre 2018 19:01

Strada dissestata a Pellaro: ecco la segnalazione di un lettore di StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ha segnalato alla Redazione il dissesto che riguarda la frazione di Curduma a Pellaro a Reggio Calabria. “Circa 15 giorni fa, una ditta ha iniziato dei lavori di riparazione delle tubature per l’acqua e, dopo aver effettuato i lavori di intubazione, ha asfaltato solamente un tratto della stessa. Sono circa 6 giorni che la ditta non torna per la continuazione della copertura e, come si può evincere dalle foto allegate, le tracciature sono state ricoperte solamente con del terriccio”.