Reggio Calabria ha una nuova Stella della Stretto: ecco chi ha vinto il concorso di bellezza

3 settembre 2018 21:06

Successo a Reggio Calabria per la quinta edizione del concorso di bellezza: ecco la nuova Stella dello Stretto

Si è svolta Giovedì 30 Agosto nel fantastico scenario di Piazza Castello di Reggio la finale nazionale del concorso di bellezza Miss Stella dello Stretto giunto alla sua quinta edizione.

La manifestazione, promossa dalle Associazioni Culturali Brutium Eventi e KALABRIA 2001 di Reggio Calabria, rientra tra gli eventi del calendario “Estate Reggina” 2018.

Si sono contese il titolo di Stella dello Stretto ben 20 ragazze provenienti da tutta Italia che hanno superato le selezioni di Reggio Calabria, San Cipirello (Palermo) e Soccorso di Gualtieri (Messina), realizzate nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto; le stesse sono state ammirate sulla passerella in tre bellissime coreografie (costume, casual ed elegante) curate dall’insostituibile Donatella Tripodi (A.C. Fantasy Moments), deliziando la piazza per grazia e bellezza.

Il concorso, condotto magistralmente da Alessia Digiò e Marco Mauro, ormai punti forti della manifestazione, è stato impreziosito dalla presenza delle modelle Maddalena Ciofu e Monica Motta (vincitrice dalla passata edizione), oltre alla gradita presenza di 4 cantanti: la giovanissima Michelle, le reggine Nadia Labate ed Alessandra Pennestrì’, la barcellonese Gabriella Bisignano.

Ma veniamo al concorso vero e proprio. Come già detto, ad aggiudicarsi il titolo è la bellissima Violetta Novikova, ucraina di nascita ma residente a Reggio Calabria ormai da tanti anni; sul podio, al secondo posto, Giusy Accardi, da Palermo, e Giulia Impalà’, da Messina, al terzo.

Le altre fasce speciali sono state così assegnate: Miss Sorriso Sara Quadrante , Miss Cinema Desiree’ Lupo, Miss Fotogenia Rosanna Gandolfo, Miss Eleganza Chiara Siciliani, Miss Fascino Claudia Cappellano.

Ma complimenti a tutte le altre Finaliste che hanno contribuito a dar vita ad una serata magica all’insegna della bellezza: Giusy Sarto, Chiara Bondarenko, Daniela Quattrone, Francesca Tripodi, Martina Corigliano, Federica La Rocca, Emanuela Ventura, Maria Saveria Minutoli, Giusy Giordano, Francesca Gattuso, Giorgia Gambicchia, Chiara Lipari.

Contento e commosso il patron Carmelo Maiolo che non trattiene le lacrime dalla gioia per la riuscita dell’edizione. Soddisfatto il direttore artistico Marcello Alampi per l’ottimo livello di competitività delle partecipanti e per l’organizzazione.

Preziosi i partner della manifestazione: Alessia Teoclè Bijoux, 6 Amici al Bar, Foto Momenti di Antonio e Verdiana Macheda, Video Touring, Radio MUSICA di Gaetano Risi (che ha realizzato la diretta radiofonica di tutta la serata).

Presenti alla serata i responsabili delle tappe siciliane Francesco Anania, Giulio Valenti, Francesca Campagnae Vincenzo Randazzo(Assessore Comune di San Cipirello) nonché i reggini Filippo Quartuccio e Demetrio Marinon rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Enzo Marra consigliere Comunale di Reggio Calabria, Grazia Maria Scarcella direttrice del Castello Aragonese, Giuseppe Agliano vicepresidente Consiglio Nazionale ASI, Stefano Calabrò Sindaco di S.Alessio e Domenico Penna Sindaco di Roccaforte del Greco.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione delle quinta edizione di Miss Stella dello Stretto, e per finire il resto dello staff operativo che ha lavorato da diversi mesi alla realizzazione di questo importante appuntamento: Davide Agostino, Kerin Polimeni, Antonio Rieto, Antonello Diano.