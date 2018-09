9 settembre 2018 00:02

Festa di Madonna a Reggio Calabria: migliaia di persone al concerto di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana a Piazza del Popolo

Festa di Madonna- Grande entusiasmo a Reggio Calabria per il concerto di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana. In una Piazza del Popolo gremita di persone, è in corso un live con un’artista unico, abile ad unire le nuove con le vecchie generazioni. I festeggiamenti civili in onore della Madonna della Consolazione si concluderanno con il concerto di Ermal Meta martedì prossimo.

