Reggio Calabria, perdita di gas a Sbarre: scatta l’allarme, Vigili del Fuoco e tecnici sul posto [FOTO LIVE]

5 settembre 2018 21:30

Reggio Calabria, fuga di gas nella zona più popolosa della città: scatta l’allarme, Vigili del Fuoco sul posto

Allarme in serata a Reggio Calabria, nella zona più densamente popolata della città e precisamente nel quartiere di Sbarre, periferia Sud, dov’è in corso una perdita di gas. L’incidente riguarda un tubo che lambisce un condominio all’incrocio che da Via Sbarre Superiori porta a via Sbarre centrali. Alle 20:30 sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco che hanno fatto spostare alcune automobili. Dalle 21:00 stanno lavorando anche i tecnici di Rete Gas. Secondo quanto apprendiamo nei primi concitati momenti degli interventi, sarebbe stato il transito di un’automobile a provocare la rottura di un tubo del gas sporgente sull’asfalto, e mentre la parte esterna del tubo è stata provvisoriamente messa in sicurezza, adesso si attende un apposito macchinario per procedere agli scavi per accertare eventuali ulteriori lesioni del tubo nel tratto sotterraneo. Non poca l’apprensione dei residenti: in tanti sono scesi in strada.