Reggio Calabria, 2 giorni per celebrare i 70 anni dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili: il programma completo [FOTO e INTERVISTA]

18 settembre 2018 12:54

A Reggio Calabria la presentazione dei 70’ anni dell’Ordine dei dottori Commercialisti

Questa mattina presso la sede dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione dei 70’ anni dell’Ordine. Il Presidente, dottor Stefano Maria Poeta ha illustrato le iniziative che si andranno a svolgere:

La manifestazione prenderà il via giovedì 20 settembre. L’apertura dell’evento è prevista per le ore 21:00 presso il Teatro Francesco Cilea, dove sarà messa in scena la rappresentazione de “La Traviata”, in esclusiva per l’ODCEC. Il giorno successivo – 21 settembre – è previsto per le ore 10:00 il Convegno dal titolo: “DAL BILANCIO AL RILANCIO: RIVALUTARE IL MEZZOGIORNO PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DI TUTTO IL PAESE”. Nel corso del convegno interverranno, oltre che il Presidente Nazionale CNDCEC dott. Massimo Miani, prestigiosi Relatori. Aconclusione dell’evento, alle ore 20:00 di venerdì 21 settembre, presso il ristorante KALURA si terrà la Cena di Gala.

A moderare l’evento saranno Marino Longoni, direttore di Italia Oggi e Mariangela Pira, giornalista di SkyTg24. Relatori del Forum saranno invece Massimo Miani, presidente nazionale del Cndcec, Roberto Moro Visconti, docente di Finanza Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Massimiliano Ferrara, docente di Matematica per le Scienze economiche all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria, Sandro Villani, vicepresidente della Cassa dei Dottori Commercialista, Luigi Pagliuca, presidente della Cassa dei Ragionieri, Fabrizio Sammarco, Adr Italia Camp. concluderà il Forum l’intervento di Stefano Maria Poeta, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria.

Sarà un binomio di arte e professionalità attraverso cui l’Ordine dei dottori Commercialisti si fa promotore, collaborando con tutti gli enti e le istituzioni del territorio, del rilancio del Mezzogiorno.