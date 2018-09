A Reggio Calabria arriva una guest star: grande attesa per il concerto di Mimmo Cavallaro

9 settembre 2018 13:08

Mimmo Cavallaro in concerto a Reggio Calabria, ospite della serata Tony Canto

Si preannuncia il tutto esaurito a Reggio Calabria per il concerto di Mimmo Cavallaro.

Mimmo Cavallaro è uno dei maggiori rappresentati della musica entica calabrese, con all’attivo centinaia di concerti in piazze stracolme di pubblico festante ed appassionato, sia in Calabria che in tutto il mondo: sono ancora vivi negli occhi di tutti i momenti di gioia e festa nella Plaza de Mayo di Buenos Aires, con la presenza di oltre 20.000 appassionati.

L’evento sarà impreziosito anche dalla presenza di Tony Canto, autore, compositore, cantautore, produttore, arrangiatore e chitarrista siciliano, ospite di Mimmo Cavallaro sul palco. Tony Canto ha collaborato in progetti musicali dove hanno suonato artisti come Bollani, Bosso, Mesolella, Spinetti, Smoke (Tom Waits) e tanti altri. La sua poliedricità artistica si riflette nelle numerose attività in campo musicale, cinematografico e teatrale. Come autore, ha scritto per Nina Zilli, Mannarino, Patrizia Laquidara, Le Sorelle Marinetti, Musica Nuda, Pilar, Bungaro. E’ autore del celebre brano: “A mare si gioca”, interpretato da Nino Frassica sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. L’appuntamento è a Piazza Garibaldi, martedi 11 Settembre alle ore 21.30.