Reggio Calabria: lungomare in pieno degrado e abbandono [FOTO]

24 settembre 2018 13:27

La segnalazione di un lettore sulle condizioni di abbandono in cui versa il lungomare di Reggio Calabria

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, scattate questa mattina alle ore 10 sul Lungomare di Reggio Calabria. Come si evince dalle foto, la via marina, considerata da Gabriele D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”, è in totale abbandono e degrado: sporcizia ed incuria la fanno da padrone su tutto il percorso; i posacenere sono pieni di cartacce e rifiuti che creano uno “spettacolo” nauseabondo per i cittadini e i turisti che ancora stanno godendo delle bellezze del clima mite della città.