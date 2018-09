Reggio Calabria: avviati i lavori di riqualificazione della Armo-Santa Venere [GALLERY]

13 settembre 2018 14:26

Reggio Calabria: avviati i lavori di riqualificazione della Armo -Santa Venere. Il sopralluogo del Sindaco Giuseppe Falcomatà: “impegno mantenuto. La sicurezza al primo posto”

Sono stati avviati nella giornata di ieri i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione complessiva della strada Armo – Santa Venere, arteria viaria fondamentale per la mobilità nell’area collinare della zona sud della Città, che collega il borgo di Santa Venere al centro cittadino. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, sul quale il Sindaco Giuseppe Falcomatà si era impegnato personalmente, nel corso di numerosi incontri con i cittadini residenti nella frazione di Santa Venere, storicamente penalizzati dalle precarie condizioni della viabilità di accesso all’area collinare. Il primo Cittadino nella giornata di ieri si è recato sul cantiere per verificare personalmente l’avvio delle operazioni di riqualificazione dell’arteria stradale nel corso di un sopralluogo al quale, oltre ai tecnici dell’Amministrazione e dell’impresa incarica, erano presenti il Vicesindaco Armando Neri, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca, il Consigliere metropolitano Demetrio Marino e il Consigliere comunale Paolo Brunetti. «Abbiamo sempre affermato che la sicurezza dei cittadini deve essere messa al primo posto – ha dichiarato Falcomatà a margine del sopralluogo – quando ci siamo insediati abbiamo avuto dai cittadini di Santa Venere la precisa richiesta di essere collegati al centro cittadino attraverso una strada sicura e più confortevole. Era oggettivamente assurdo che quei cittadini fossero quotidianamente costretti a mettere a repentaglio la propria incolumità per recarsi in centro per motivi di lavoro, di studio o semplicemente per fare delle compere. Oggi, dopo aver riattivato e rimodulato i fondi del Decreto Reggio, destinando un cospicuo finanziamento alla riqualificazione di quella strada, siamo finalmente all’apertura del cantiere. Un risultato che vogliamo condividere con i cittadini di Santa Venere, che ringraziamo per aver atteso con pazienza in questi anni lo sblocco dell’iter burocratico e la fase di progettazione, affiancandoci in questo percorso. Oggi possiamo affermare con soddisfazione di aver mantenuto gli impegni assunti. Naturalmente il prossimo obiettivo sarà quello di vigilare affinchè i lavori vengano completati a regola d’arte e nei tempi previsti». L’opera, avviata nella mattinata di ieri, è stata aggiudicata per un importo complessivo di 420 mila euro finanziato con fondi del Decreto Reggio, all’impresa Consorzio Triveneto Rocciatori S.c.a.r.l. Si tratta di un primo cospicuo stralcio, circa un quarto dell’importo totale, del più complessivo investimento da 2 milioni di euro, finanziato dall’Amministrazione Falcomatà con la rimodulazione del Decreto Reggio e destinato esclusivamente alla viabilità di accesso per il borgo collinare di Santa Venere. Nello specifico l’intervento avviato, il cui completamento è previsto entro 60 giorni dall’avvio del cantiere, riguarda la messa in sicurezza dei costoni rocciosi e la posa in opera delle reti per il contenimento delle pendenze, per evitare ulteriori crolli, oltre alla riqualificazione del manto stradale nelle parti più ammalorate. La definitiva riqualificazione dell’arteria stradale si avrà infine con il secondo stralcio del finanziamento complessivo da 2 milioni, che prevede l’adeguamento della sede stradale, la messa in sicurezza dei tornanti, la realizzazione dei muri di recinzione e delle cunette oltre alla stesura del nuovo manto stradale. Il secondo stralcio, che è attualmente in fase di progettazione esecutiva, andrà a gara entro il mese di ottobre, consentendo l’avvio del cantiere in continuità con la conclusione dei lavori del primo stralcio.