13 settembre 2018 14:56

Reggio Calabria: giostre di piazza Stazione a Pellaro completamente abbandonate e rotte

Situazione di pericolo e totale abbandono nella piazza Stazione a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Nella piazza sono presenti alcune giostre per bambini che versano però in condizioni pericolosissime, dalle foto si vede come sul marciapiede è presente una ringhiera crollata che indica un pericolo per bambini e pedoni. Tanti i bambini che vorrebbero utilzzare le giostrine ma che non possono causa evidenti pericoli.