Terremoti, Reggio Calabria partecipa alla Giornata Nazionale di prevenzione sismica [FOTO e INTERVISTA]

30 settembre 2018 15:19

Anche Reggio Calabria partecipa alla giornata di prevenzione sismica: in città punti informativi ed esperti a disposizione dei cittadini

Da questa mattina fino alle 17 in centinaia di piazze italiane, Architetti ed Ingegneri esperti in rischio sismico saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare in modo semplice cosa significhi il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione.

Anche a Reggio Calabria, a Piazza Italia, a Bovalino a piazza Municipio e a Gioia Tauro al centro commerciale Porto degli Ulivi, sono presenti punti informativi mirati ad accrescere la cultura della prevenzione sismica e ad incentivare i cittadini a richiedere una visita tecnica informativa, nell’ambito del programma Diamoci una Scossa!, per una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza della propria abitazione.

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica viene promossa per dare una risposta concreta alla necessità di tutela della sicurezza dei cittadini e del nostro patrimonio immobiliare e architettonico.

L’iniziativa vede, per la prima volta, partecipare insieme i principali soggetti deputati nel nostro Paese, con compiti e finalità diverse, alla gestione del rischio sismico.

La Giornata è un’iniziativa dall’elevato valore sociale che parte dalle piazze e arriva direttamente nelle case dei Cittadini. Non solo centinaia di punti informativi per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni, ma anche un programma di “prevenzione attiva” nel successivo mese di novembre con visite tecniche informative da parte di Architetti ed Ingegneri esperti in materia, per dare delle prime informazioni sul rischio sismico degli edifici, su cosa poter fare per ridurlo e su come farlo a costi quasi zero.

Strutturata in due iniziative distinte ma strettamente collegate, le Piazze della Prevenzione Sismica che si sta svolgendo nelle piazze italiane e Diamoci una Scossa! (mese di novembre), la Giornata vede coinvolti volontariamente migliaia di esperti in materia, coordinati dai rispettivi Ordini territoriali, in una giornata di sensibilizzazione e in un programma di prevenzione attiva per tutto il mese di novembre.