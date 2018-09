Reggio Calabria: presentato “Scirubetta”, il festival del gelato artigianale [FOTO e INTERVISTE]

6 settembre 2018 15:14

Presentato stamattina, presso i locali del Castello Aragonese di Reggio Calabria, “Scirubetta”, il festival del gelato artigianale che si terrà dall’8 all’11 settembre sul Lungomare di Reggio Calabria. Sarà un’occasione per assaporare le specialità di ben 24 maestri gelatieri provenienti da tutta Italia, ognuno dei quali presenterà un nuovo gusto, esclusivo, creato per l’evento, che concorrerà al titolo di “Gusto del Festival”. Ma “Scirubetta” sarà molto di più. Infatti, anche se a farla da padrone sarà la bontà del gelato artigianale, preparato con le migliori materie prime, ci sarà spazio anche per arte, cultura e divertimento grazie ai tantissimi eventi organizzati: spazi di approfondimento, corsi per aspiranti gelatieri, spettacoli, show cooking, animazione dedicata ai più piccoli e tanto altro ancora. Perché il nome Scirubetta? Semplicemente perché il termine deriva dalla parola araba “Sherbet” che significa bevanda fresca ed è poi divenuto il gelato più antico della storia! La preparazione tradizionale prevedeva la raccolta di neve fresca, aromatizzata con miele di fichi, mosto cotto e, in tempi più recenti, con succo di agrumi o altra frutta, caffè e cioccolata. L’evento, organizzato con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, e fortemente voluto dall’Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini e da Conpait, ha registrato il sostegno delle più grandi aziende del settore ma anche di realtà locali. Preparate, dunque, il palato alla degustazione più fresca di sempre. Scirubetta sta arrivando…

