A Reggio Calabria la prima giornata del Festival dell’Architetto [FOTO]

8 settembre 2018 20:30

Reggio Calabria: si è svolta ieri nella cornice del Salone degli Specchi dell’Hotel Miramare la prima giornata del ‘Festival dell’Architetto’ 2018

Si è svolta ieri nella cornice del Salone degli Specchi dell’Hotel Miramare la prima giornata del ‘Festival dell’Architetto’ 2018 che ha visto la partecipazione del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del presidente ANCI Gianluca Callipo, del presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, del presidente ANCE Calabria Francesco Berna, dei consiglieri dell’Ordine Nazionale degli Architetti PPC Alessandra Ferrari e Paolo Malara, del presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria Salvatore Vermiglio e di Tommaso Melchini, consigliere delegato al dipartimento Esami di Stato, Avviamento alla Professione e Politiche Giovanili dello stesso. All’apertura dei lavori e la conferenza stampa è seguita l’inaugurazione presso il Tapis Roulant di via Giudecca della mostra ‘Architetto – Visioni in prospettiva’ promossa nell’ambito del ‘Premio Giovani Architetti Calabria’ con l’obiettivo di far emergere le giovani eccellenze tra i professionisti che operano sul territorio regionale. Nel pomeriggio, alla presenza inoltre del professore Massimo Lauria in qualità di vicedirettore del Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e del vicepresidente dell’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento Calabria, Nunzia Saladino, è stata avviata la tavola rotonda sul focus ‘Visioni in Prospettiva’ sul futuro dell’architettura ma soprattutto sul ruolo dell’architetto nei processi di trasformazione urbana e di interpretazione dei bisogni e delle istanze della comunità. In questo contesto il Festival dell’Architetto ha posto le basi per un proficuo dibattito congiunto tra istituzioni, professionisti e studiosi che a vario titolo operano in ambito urbano e che proseguirà nei successivi incontri previsti dal programma dell’iniziativa. Il prossimo, atteso per lunedì 10 settembre alle 15:00 presso l’Hotel Miramare, prevede la presentazione del Manifesto del VII Congresso Nazionale degli Architetti PPC dal titolo “Abitare il Paese. Città e Territorio del futuro prossimo”.