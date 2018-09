Reggio Calabria: primo giorno di dibattito alla festa de “La Sinistra” [GALLERY]

5 settembre 2018 23:00

Reggio Calabria: questa sera ha aperto la festa il dibattito politico “Gestione dei Beni comuni” a cui hanno partecipato Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Mario Oliverio, presidente della Giunta regionale della Calabria e Giovanni Nucera, capogruppo de ‘La Sinistra’

“Dopo la grande battaglia degli ultimi anni che ha visto ‘La Sinistra’ impegnata a difesa della Costituzione e delle fasce più deboli della società, ritorna a Reggio Calabria, su mio invito, l’on. le Massimo D’Alema, presidente della Fondazione di Cultura Politica Italianieuropei”. E’ quanto afferma il capogruppo de “La Sinistra” in Consiglio regionale, Giovanni Nucera. “Un’occasione importante, che si terrà a piazza Indipendenza (lungomare Falcomatà) il 5 e il 6 settembre, per dibattere e confrontarsi su temi rilevanti che riguardano la nostra regione, ma anche per condividere momenti di svago e ritrovarsi” – commenta l’esponente politico. Questa sera ha aperto la festa il dibattito politico “Gestione dei Beni comuni” a cui hanno partecipato Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano di Reggio Calabria e Giovanni Nucera, capogruppo de ‘La Sinistra’ e consigliere regionale delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato. Chiude la prima delle due giornate alle 22,30 lo spettacolo a cura di Popul’Aria, gruppo di musica etnico-popolare.