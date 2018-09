Reggio Calabria, “Festa di Madonna” il Comune ricorda le modifiche per la raccolta differenziata nelle zone del Centro: ecco tutte le istruzioni

10 settembre 2018 16:04

Reggio Calabria: le modifiche nella raccolta differenziata in occasione di “Festa di Madonna”

“Modifiche ai calendari di esposizione e raccolta dei rifiuti in occasione dei festeggiamenti Mariani per alcune zone del Centro Storico cittadino e di Tremulini. In occasione della Processione Sacra Effige della Madonna della Consolazione, dal Santuario dell’Eremo alla Basilica Cattedrale e festeggiamenti Mariani, sono state introdotte modifiche ai calendari di esposizione e raccolta dei rifiuti”. La nota pubblicata dal Comune di Reggio Calabria sulla pagina facebook Differenziamola, in cui viene ribadito il nuovo sistema della raccolta differenziata in vista di Festa di Madonna.