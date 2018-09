Reggio Calabria, da Renzo Arbore a Ermal Meta: ecco tutto il programma di “Festa di Madonna 2018” – INFO e DETTAGLI

3 settembre 2018 13:32

Mancano pochi giorni al via delle Feste Mariane 2018 a Reggio Calabria: ecco il programma completo

Questa mattina nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi previsti nell’ambito delle festività mariane. Durante l’incontro con la stampa sono stati illustrati i dettagli degli eventi che costituiranno il ricco cartellone dei festeggiamenti civili in occasione della tradizionale ricorrenza della festa in onore della Madonna della Consolazione, Santa Patrona della Città. Come già annunciato qualche giorno fa, le bancarelle saranno a Pentimele mentre le giostre al Tempietto.

Ecco il calendario degli eventi per le Feste Mariane 2018 a Reggio Calabria:

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE

Lungomare Falcomata ore 08:00 – ASSOCIAZIONE PORTATORI DELLA VARA “MADONNA DELLA CONA DELLA CONSOLAZIONE COLLOCAZIONE SUL LUNGOMARE “QUADRO DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE” – MISURE MT. 3,20 x 3,20 INTERAMENTE COMPOSTO DI FIORI

Ore 21:00 – Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” Lazzaro – “Madre Teresa – Il Musical” – Musical in due atti sulla vita di Madre Teresa di Calcutta

VENERDI 7 SETTEMBRE

Arena dello Stretto ore 21:30 – ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRANGİA-PIETRO PRATTICO’”. MUSICAL – LA FAVOLE DI PINOCCHIO

Piazza Castello ore 21:30 – COMPAGNIA TEATRALE LA BRIGATA DEL SORRISO – “MARU A CUNON AVI A NUDDHU” REGIA CRISTINA MARINO

Piazza Italia ore 21:30 – ECAMPUS UNIVERSITA’ IN COLLABORAZIONE CON TABULASA – PRESENTA “PAROLENOTE LIVE” UN NUOVO DIALOGO TRA MUSICA E POESIA

Piazza Camagna ore 21:30 – “L’Amuri è orbu” – La Bottega Teatrale di Giangurgolo” Commedia in due atti di Oreste Arconte – Regia di Oreste Arconte Parrocchia “Madonna delle Grazie” Gallico – Reggio Calabria

SABATO 8 SETTEMBRE

Piazza del Popolo ore 21:30 – CONCERTO RENZO ARBORE E L’ORCHESTRA ITALIANA – A CURA DI CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Castello ore 21:30 – GRUPPO TEATRALE PARROCCHIALE DI RIPARO PRUMO CANNAVO’ COMPAGNIA DELLA GIOIA “QUANDU A FURTUNA VOLI” DI NICOLA GIUNTA REGIA ENZO ZOLEA

Piazza Orange ore 21:00 – CONFCOMMERCIO VIA DEL GUSTO- PRODOTTI TIPICI

Piazza Camagna ore 21:00 – “Ho vinto” Laboratorio teatrale “Compagnia del sorriso Gabriele Allegrino” Commedia in due atti di Giovanni Allotta – Regia di Giovanna Tripaldi Parrocchia “S. Aurelio vescovo e martire” Arghillà-Reggio Calabria

DOMENICA 9 SETTEMBRE

Piazza Camagna ore 9:00 – 13:00 – Mattino del donatore Presidio Avis

Arena dello Stretto ore 22:00 – GRUPPO MUSICALE KASTIGO – MUSICA LIVE – ROCK ITALIANO

Piazza Castello:

ore 21:30 – CABARET DI PASQUALE CAPRI SHOW CON BENVENUTO MARRA

ore 22:00 – COMPAGNIA EXTRA ORAM DI STRAORINO – “IL. MORTO STA BENE IN SALUTE” AUTORE GAETANO DI MAIO

Piazza Orange ore 21:00 – CONFCOMMERCIO VIA DEL GUSTO-PRODOTTI TIPICI

Scalinate Teatro Cilea:

ore 21:00 – “OGGI S(U)ONO IO”CONCERTO DI CHITARRA

ore 22:00 – ASSOCIAZIONE ATMOSFERE POPOLARI CANTAUTORE MICHELANGELO GIORDANO CONCERTO EVENTO “ROSA BALISTRERI SULLE STRADE POPOLARI”

Piazza Camagna ore 21:00 – “Si u ziu Calogiru sapi a verità…pirdimu l’eredità” – Gruppo Teatrale “Grangia Pietro Pratticò” Commedia brillante in tre atti di Calogero Maurici- Regia di Francesco Lia Parrocchia “Santi Giovanni Nepomuceno Filippo Neri” Reggio Calabria

Rada Giunghi Largo Lido Comunale dalle ore 8:00 alle ore 23:00 – ASSOCIAZIONE REGHIUM URBIS ANTIQUA 1908 MERCANTE IN FIERA

Corso Garibaldi ore 18:00 – ASSOCIAZIONE FILARMONICA SAN DEMETRIO MOSORROFA SFILATA – DALLA VILLA COMUNALE A SAN GIORGIO AL CORSO

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE

Piazza Orange dalle ore 11:00 alle ore 22:00 – ASD TENNISTAVOLO CASPER TENNISTAVOLO PER TUTTI

Chiostro San Giorgio al Corso dalle ore 18:00 alle ore 24:00 – ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI AL VOLONTARIO DEI DUE MARI MOSTRA FOTOGRAFICA “SCATTI DI VALORE, SGUARDI SUI VALORI DEL VOLONTARIATO”

Arena dello Stretto ore 21:30 – ASSOCIAZIONE TARKUS – FABER QUARTET LIVE IN CONCERTO

Piazza Castello ore 21:30 – ASSOCIAZIONE CULTURALE REGHIUM JULII – PENULTIMA SAGRA DEI CANTASTORIE (324 EDIZIONE) CON OTELLO PROFAZIO E ALTRI PROTAGONISTI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

Piazza Camagna ore 21:00 – “Mprestimi a to mugghieri” Gruppo Teatrale “San Paolo alla rotonda” – Commedia brillante in tre atti di Nino Mignemi – Regia di Giuseppe D’Agostino Parrocchia “San Paolo alla rotonda” Reggio Calabria

Corso Garibaldi dalle ore 17:30 alle ore 22:30 – CLUB AMICI DELLA VECCHIA 500 VI RADUNO FIAT 500 – MADONNA DELLA CONSOLAZIONE-SFILATA FIAT 500

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE

Piazza del Popolo ore 21:30 – CONCERTO ERMAL META

Arena dello Stretto ore 21:30 – SECONDO GRAN GALA’ DI DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA – OMAGGIO ALLA MAESTRA LALLA ILEANA BLANDINI CUTRUPI

Piazza Castello ore 22:00 – UNIONE FOLCLORICA ITALIANA COMITATO REGIONALE CALABRO PRESENTA “RIGGIU CANTA E BALLA” – ESIBIZIONE GRUPPI FOLKLORISTICI

Piazza Camagna ore 21:30 – “Cosi, cosi, cosi non mi si cuntunu” Associazione culturale “Teatro libero reggino” Commedia brillante in due atti di Lucio Maria – Regia di Pasquale Cuzzocrea Parrocchia Sacro cuore di Gesù Reggio Calabria

Lido Comunale ore 24:00 – SPETTACOLO PIROTECNICO

Piazza Garibaldi ore 21:30 – COMITATO CORSO SUD MUSICA AL SUD- ARTISTA MIMMO CAVALLARO

DAL 6 AL 11 SETTEMBRE a PIAZZA CAMAGNA, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PORTATORI DELLA VARA “MADONNA DELLA CONSOLAZIONE”, RASSEGNA TEATRALE: “COL SORRISO SULLE LABBRA”

DAL 6 AL 11 SETTEMBRE MOSTRA FOTOGRAFICA: “MARIA RU CUNSOLU-TRA CULTO E PIETÀ POPOLARE” – ESPOSIZIONE: GALLERIA DI PALAZZO SAN GIORGIO

DAL 6 AL 12 SETTEMBRE NELL’ATRIO DEL TEATRO F. CILEAORE 10.00-12.00 // ORE 17.00- 19.30 MOSTRA FOTOGRAFICA MONDO GRECANICO E DINTORNI

DAL 8 AL 11 SETTEMBRE DALLE ORE 17.00 ALLE 01.00 PRESSO IL LUNGOMARE FALCOMATA’ – STAZIONE LIDO – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PASTICCERI REGGINI MANIFESTAZIONE “SCIRUBETTA” DEGUSTAZIONE GELATO ARTIGIANALE