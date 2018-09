Reggio Calabria: Ermal Meta conclude Festa di Madonna a Piazza del Popolo, FOTO e VIDEO del concerto

11 settembre 2018 23:58

Reggio Calabria: si conclude Festa di Madonna con il concerto di Ermal Meta in attesa dei fuochi d’artificio

Grande successo per il concerto di Ermal Meta che questa sera ha allietato il pubblico di Reggio Calabria come ultimo atto di Festa di Madonna 2018 prima del tradizionale spettacolo pirotecnico della mezzanotte. Il concerto ha accompagnato per un paio d’ore i fans accorsi numerosi a Piazza del Popolo.

