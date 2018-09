Reggio Calabria, l’allarme bomba sul corso Garibaldi e l’intervento delle squadre speciali anti terrorismo “Api”: chi sono gli angeli addestrati a difendere la popolazione in situazioni estreme

12 settembre 2018 11:35

Reggio Calabria, FOCUS sulle squadre speciali anti terrorismo API dei Carabinieri intervenute ieri sul Corso Garibaldi dopo l’allarme bomba

di David Crucitti – L’allarme bomba scattato ieri mattina alla Banca Nazionale del Lavoro, ha attivato una serie di contromisure messe in atto dai carabinieri della compagnia locale. Il dispositivo messo in atto ha visto protagonisti diversi nuclei dei carabinieri. I cinofili con cani anti esplosivo, artificieri e varie pattuglie dell’arma che hanno assicurato un perimetro di sicurezza intorno all’istituto di credito. Ma quello che è più saltato all’occhio è stato l’intervento delle squadre speciali antiterrorismo con divise un po’ fuori dal normale. Si chiamano API, acronimo di “Aliquote di primo intervento“. Ma chi sono realmente questi uomini? Gli attentati degli anni scorsi a Bruxelles e Parigi hanno messo in allarme l’Italia così l’arma dei carabinieri ha istituito le API, uomini selezionati in base ad esperienze pregresse e altamente addestrati per interventi rapidi e risolutivi. Precedono il GIS (gruppo intervento speciale), in attesa dei quali sono le API a dover agire per contrastare una eventuale minaccia che sia di matrice terroristica o altro. Sono addestrati direttamente dal GIS dei Carabinieri e specializzati per il combattimento urbano, hanno armamenti e dotazioni speciali come fucili d’assalto e di precisione, sparano per colpire il bersaglio in ogni condizione e sotto stress, hanno un intenso programma di addestramento fisico e si aggirano per la città ad ogni ora del giorno e della notte con auto blindate, assicurando un intervento immediato in ogni angolo di Reggio. Quella di ieri è stata un’azione per loro sicuramente tranquilla, ma che li ha indubbiamente attirati sotto i riflettori di chi non avesse ancora capito il ruolo di quel blindato in giro per la città. Sono paragonati alla Swat americana e sono tra noi a garanzia della sicurezza pubblica anche in caso di un eventuale attacco terroristico.