Reggio Calabria, 10.000 presenze per a Festa del Vino di Sambatello, straordinario successo: tutte le FOTO

23 settembre 2018 21:43

Reggio Calabria, grande successo per la quarta edizione della Festa del Vino di Sambatello

La quarta edizione della Festa del Vino di Sambatello è stato un successo straordinario ieri sera sulle colline della periferia nord di Reggio Calabria: circa 10.000 ospiti hanno gremito la frazione reggina assaporando le tante novità gastronomiche presentate dagli organizzatori, all’insegna del sapore più genuino e tradizionale. La band di Cosimo Papandrea in concerto ha accompagnato gli ospiti che hanno partecipato ben volentieri all’iniziativa non solo per il gusto dei vini e dei panini con salsiccia, frittole e porchetta, ma anche per contribuire al finanziamento dei lavori per la chiesa e la canonica parrocchiale a cui sono destinati tutti i proventi dell’evento.