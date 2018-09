25 settembre 2018 22:50

Serie B: ecco i risultati, niente da fare per il Crotone di Stroppa, la squadra calabrese è battuta da un buon Pescara

Prende il via la 5^ giornata del campionato di Serie B, si gioca il turno infrasettimanale. Niente da fare per il Crotone di Stroppa, la squadra calabrese è battuta da un buon Pescara (doppietta di Mancuso, Benali). Bene il Brescia di Corini che batte il Palermo, colpo del Benevento contro il Cittadella. Il Lecce sbanca Livorno, il Carpi vince in trasferta contro il Perugia.

Risultati Serie B, 5^ giornata