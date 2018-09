“Parole note”: a Reggio Calabria un nuovo dialogo tra musica e poesia [FOTO e INTERVISTA]

6 settembre 2018 15:10

A Reggio Calabria l’evento dell’Università eCampus “Parole Note-un dialogo tra musica e poesia”

L’Università eCampus presenta venerdì 7 settembre, ore 21.30, a Reggio Calabria in Piazza Italia, l’evento “Parole Note” – Un nuovo dialogo tra musica e poesia”, a cura di Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo di Radio Capital. La manifestazione è stata illustrata questa mattina in una conferenza stampa presso la sede dell’Università eCampus di Reggio Calabria – Via Cavour, n. 12, alla presenza del dj di Radio Capital Giancarlo Cattaneo, del consigliere di amministrazione dell’Università eCampus e Direttore della sede di Roma, Rita Neri e della responsabile della sede eCampus di Reggio Calabria, Claudia Ranieri. “Parole Note” – Un nuovo dialogo tra musica e poesia è un reading innovativo, durante il quale i due artisti interpreteranno poesie e monologhi su un flusso di musica elettronica ed una evocativa selezione di immagini. Molteplici sono i temi affrontati: attraverso le letture si esplorano sentimenti, relazioni, fasi della vita. Parole Note Live è una serata sempre nuova, che risponde a momenti e tipologie di ascoltatori e spettatori diversificati. La versione live di Parole Note scaturisce dall’omonimo progetto che include il programma di Radio Capital (in onda ogni mercoledì alle 23:00 e in replica la domenica alle 22:00), il libro ‘Parole dritte al cuore’ edito da Mondadori e diventato Best-Sellers Oscar e l’album volume 1, 2, 3 con le voci di prestigiosi protagonisti del panorama cinematografico, teatrale e musicale contemporaneo. Lo spettacolo dal vivo è una declinazione ancor più suggestiva delle versioni da ascolto, coinvolgendo il pubblico e accompagnandolo in un sorprendente percorso emotivo. Maurizio Rossato fonde la ricercata sequenza di video al tappeto musicale su cui si stagliano le parole interpretate da Giancarlo Cattaneo. L’evento di Reggio Calabria, pensato per lo splendido salotto di Piazza Italia ed all’interno del ricco calendario delle Feste Mariane della città, si inserisce nell’ambito di tutte quelle iniziative e manifestazioni attraverso le quali l’Università eCampus vuole incontrare e arricchire ciascun territorio e le sue peculiarità. La presenza della sede universitaria in questa importante città del Sud Italia, così come su tutto il territorio nazionale, consente ad eCampus di portare avanti, accanto all’alta formazione e ricerca, la c.d. “Terza missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università entra in contatto con il contesto socio-economico, le Istituzioni e la collettività grazie al trasferimento e valorizzazione delle conoscenze. L’obiettivo di questo Ateneo è dunque quello di affiancare ad una offerta formativa tra le più varie e professionalizzanti, una presenza capillare sul territorio in grado di offrire a giovani, professionisti, imprenditori ed operatori economici e culturali occasioni di arricchimento e percorsi formativi diversificati.