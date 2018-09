Montalbano Elicona di nuovo in lizza nell’edizione straordinaria de “Il Borgo dei Borghi”

29 settembre 2018 15:52

Nuova entusiasmante sfida per Montalbano Elicona, il piccolo comune messinese di nuovo in lizza nell’edizione straordinaria de “Il Borgo dei Borghi”

Sarà una nuova ed entusiasmante sfida quella che aspetta Montalbano Elicona in gara nell’edizione straordinaria de “Il Borgo dei Borghi” che verrà trasmessa sabato 27 ottobre in prima serata su Rai 3. Un’edizione prestigiosa nella quale il Borgo è stato richiamato dopo la vittoria del 2015 ed affronterà altri 59 Borghi in una sfida all’ultimo voto. Già avviate le attività promozionali per la gara coordinate dal Sindaco Filippo Taranto e dall’incaricato Antonino Sapienza, iniziative basate soprattutto sui social, ormai grande volano mediatico, adottate tramite le principali tecniche di web marketing e social media.

La pagina Facebook “Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi”, attiva da qualche mese, sarà la pagina ufficiale nella quale saranno postati i contenuti informativi sulla competizione, le varie iniziative intraprese e soprattutto le modalità di voto. Ma ci sarà anche un risvolto territoriale con alcune rilevanti azioni che coinvolgeranno tutta cittadinanza siciliana ed i siciliani residenti in Italia ed all’estero.

La straordinaria bellezza dei luoghi storici come il Castello Svevo Aragonese, il Borgo Medievale e la parte naturalistica dell’Argimusco ed il Bosco di Malabotta, sarà ulteriormente evidenziata e valorizzata da tali attività e potrà fare la differenza durante la competizione.

Di seguito l’appello congiunto del Sindaco Filippo Taranto e dell’incaricato Antonino Sapienza:

“Da oggi al 27 ottobre invieremo altre due comunicazioni rivolte a tutta la cittadinanza siciliana per illustrare e spiegare nei dettagli le semplici modalità di voto ed i motivi per cui diventa fondamentale bissare il successo del 2015. Invitiamo tutti a mettere in agenda questa importante data e votare in massa, perché questo voto ha un valore assoluto per lo sviluppo di tutto il territorio. Montalbano è un luogo suggestivo, ricco di storia ed arte e detiene una bellezza naturalistica unica nel suo genere. Il Borgo è organizzato culturalmente e strutturato nei servizi di accoglienza turistica e si lega in rete con altri siti importanti per proporsi al mercato globale ed al turismo che conta. E’ un’occasione che unisce tutti e rappresenta la volontà di un immediato riscatto per la crescita della nostra amata Sicilia, una nuova opportunità comunque irripetibile che non possiamo lasciarci sfuggire per l’enorme induzione ed esposizione mediatica in caso di vittoria”.