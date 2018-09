Maltempo, l’Uragano Mediterraneo nel mar Jonio scatena la burrasca nella notte sulle coste orientali di Calabria e Sicilia: mari in tempesta, danni sui litorali [FOTO LIVE]

28 settembre 2018 22:00

Maltempo, notte di paura nelle zone joniche di Calabria e Sicilia per le furiose mareggiate provocate dallo storico Uragano Mediterraneo “Zorbas”. Danni anche a Malta, allerta massima in Grecia

Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo anche all’estremo Sud Italia, e in modo particolare nelle coste joniche di Calabria e Sicilia dove il mare si è ingrossato progressivamente nel pomeriggio raggiungendo in serata il picco massimo per la forza data dall’Uragano Mediterraneo “Zorbas“. La tempesta imperversa al largo con un centro di bassa pressione profondo 996hPa: l’Uragano, un rarissimo evento di “Medicane”, è caratterizzato da venti ad oltre 160km/h e nel weekend si abbatterà in modo pesantissimo sulla Grecia. Intanto, alla faccia di chi sostiene che si tratti di una “bufala”, l’Uragano ha raggiunto anche l’estremo Sud del nostro Paese, seppur in modo marginale rispetto alla sua forza devastante che fortunatamente (come previsto in tutti i precedenti articoli) rimane confinata al largo. Le coste di Calabria e Sicilia stanno vivendo una notte di paura per le mareggiate che in molti casi, da Crotone a Marina di Ragusa, portano la furia del mare fui sulle strade e tra le case. Eloquenti le testimonianze, pubblicate nelle scorse ore, di Sampieri (Ragusa) e Roccalumera (Messina), dove il mare ha provocato gravi danni. Anche a Catania si segnalano onde molto alte nella notte.

Tra le aree più colpite c’è anche Malta, dove le forti piogge e le mareggiate dal pomeriggio hanno provocato danni e disagi. Adesso, con l’arrivo del weekend, la tempesta mediterranea si sposterà verso la Grecia: dapprima colpirà in modo molto pesante (sin dalla mattinata di Sabato) il Peloponneso, la città di Calamata e l’ultimo avamposto isolano del mar Jonio, cioè Cerigo e Cerigotto, le leggendarie Citèra e Anticitera. Da lì la tempesta risalirà sull’Attica colpendo in modo pesante Il Pireo, Peristeri e Kallithea, arrivando anche su Atene entro sera. Poi, Domenica 30 Settembre, l’Uragano approderà sul mar Egeo colpendo in pieno le isole Cicladi, mettendo a repentaglio le ambite mete turistiche di Mykonos e Santorini. La corsa di “Zorbas” continuerà risalendo tutto il mar Egeo entro Lunedì 1 Ottobre. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: