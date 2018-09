Messina, avvallamenti e crepe sulla bretella che collega la ss 113. Biancuzzo chiede messa in sicurezza: “Dove sono i soldi che paghiamo per il pedaggio?”

1 settembre 2018 10:01

Il consigliere Biancuzzo sollecita interventi di messa in sicurezza all’ingresso della tangenziale Ponte Gallo a Messina: “Bisogna intervenire subito”

“La bretella che collega la strada statale 113 località Ponte Gallo Comune di Messina con la tangenziale si presenta con avvallamenti e crepe e crea disagi ai numerosissimi mezzi che si immettono nella suddetta per entrare nella tangenziale direzione solo per Messina“- lo segnala il consigliere di circoscrizione Mario Biancuzzo. Il consigliere già ad agosto aveva rchiesto che si intervenisse per mettere in sicurezza l’area: “Non voglio creare allarmismo- dice Biancuzzo- ma la situazione, anche se non sono un tecnico è peggiorata. Le fessure sono più larghe e gli avvallamenti sono più profondi”. Biancuzzo, fa appello a sindaco e vicesindaco la realizzazione di tutte le opere necessarie per consentire l’ingresso in sicurezza: “bisogna intervenire subito“. E ricorda: “il 9 settembre 2013 un cittadino residente nel villaggio collinare di Gesso, mentre percorreva la strada statale 113, a bordo della sua moto, per raggiungere Ponte Gallo, giunto all’incrocio con l’ingresso in tangenziale si è scontrato con un altro mezzo perdendo la vita. Io segnalo– conclude Biancuzzo- Nessuno può dire domani io non lo sapevo”. Cosa aspetta il CAS per intervenire. Dove sono i soldi che paghiamo alla bretella in entrata ed in uscita a Ponte Gallo, che chiamano ingannevolmente Villafranca?“. Nella gallery le immagini scattate dal consigliere durante il sopralluogo di stamattina.