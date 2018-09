Messina, ruspe in azione a San Michele: iniziati i lavori nel torrente San Leone [FOTO]

17 settembre 2018 11:42

Al via i lavori per la messa in sicurezza del torrente di San Michele a Messina, la nuova briglia servirà a rallentare il deflusso delle acque in caso di piogge torrenziali

Ruspe in azione nel piccolo villaggio di San Michele a Messina. Dopo anni di “battaglie e iniziative” dell’ex consigliere comunale Piero Adamo e della consigliera di circoscrizione Lorena Fulco per la messa in sicurezza del villaggio, finalmente da stamattina hanno preso il via i lavori di rifacimento della briglia nel torrente San Leone. La nuova briglia servirà a regolare e rallentare il deflusso delle acque in caso di piogge torrenziali e i lavori dovrebbero concludersi entro una settimana. Soddisfatta la consigliera Fulco: “Questo è un primo traguardo, dovrebbe essere la soluzione temporanea (massimo due anni ndr) prima della creazione della corsia alternativa a quella già esistente, ricordo che il villaggio è servito di una sola strada larga appena 5 mt e sprovvisto di vie di fuga“.