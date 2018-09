Messina, spreco di acqua a Rodia: rubinetti a secco e sversamenti nel torrente [FOTO]

20 settembre 2018 09:25

A Rodia (Me) residenti senz’acqua potabile, il prezioso liquido viene scaricato nel torrente e va a finire in mare mentre i rubinetti dei residenti restano a secco

Ancora disagi per gli abitanti di contrada Grancabella a Rodia (Messina): nonostante le continue richieste di Mario Biancuzzo, i residenti continuano a rimanere sprovvisti di acqua potabile all’interno delle loro case. Il consigliere della VI Circoscrizione torna quindi a sollecitare l’Amministrazione informandoli del grave disservizio, dal momento che proprio lo scorso marzo aveva inoltrato al Comune e all’Amam una richiesta sottoscritta anche da 60 residenti della zona, per chiedere la realizzazione di una rete idrica per consentire di usufruire del preziosissimo liquido.

Biancuzzo ricorda che esiste un serbatoio comunale in cemento, di grande dimensione, ubicato nelle vicinanze della contrada e dove viene raccolta l’acqua che poi viene immessa nella condotta idrica che la eroga nelle abitazioni in alcuni villaggi rivieraschi: “Ma inspiegabilmente, i residenti della contrada Grancabella Rodia avendo a pochi passi il serbatoio non possono usufruire dell’acqua, perché il Comune e l’AMAM non hanno mai eseguito un lavoro di posa di un tubo. Incredibilmente, da diversi anni è stato collocato un tubo che parte dal serbatoio e va a finire nel torrente Rodia, per circa 150 metri: in questo tubo viene immessa l’acqua in esubero dal serbatoio e viene scaricata nel torrente 365 giorni l’anno, h 24 e va a finire in mare”. Biancuzzo chiede quindi all’Amministrazione di voler intervenire per l’esecuzione dei lavori necessari per consentire ai cittadini residenti nella contrada di avere l’acqua nelle case, “sicuro e certo che saranno realizzati i lavori di posa di un tubo invece di scaricare nel torrente”.