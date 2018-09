Messina, gara di solidarietà per il rifugio Don Blasco: messe in sicurezza le finestre [FOTO]

9 settembre 2018 10:52

Gara di solidarietà per il rifugio Don Blasco a Messina: in tantissimi rispondono all’appello degli attivisti per mettere in sicurezza le finestre della struttura che ospita i randagi

Una gara di solidarietà che ha commosso e stupito i volontari. Un gesto di amore per i piccoli ospiti del Rifugio Don Blasco a Messina, che da oggi sono un po’ più al sicuro. In tantissimi hanno risposto all’appello lanciato dagli attivisti, e raccolto anche da noi di StrettoWeb per mettere al sicuro i cani del rifugio, dal momento che appena qualche giorno fa erano state trovate sui davanzali della struttura alcune bustine di veleno per topi. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, grazie alle generosità dei cittadini, ogni finestra è stata messa in sicurezza con delle reti. I volontari ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a rendere più sicura la struttura: “Avevamo chiesto sei metri di rete per sfuggire all’idea che il veleno per topi potesse raggiungere i canuzzi, ci avete risposto sommergendoci di disponibilità. Che sia di esempio, le sigle delle associazioni sono solo Nomi, i cani sono di tutti senza alcuna distinzione e la collaborazione essenziale”.