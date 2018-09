Messina, la zona nord sprofonda sotto i rifiuti: “sacchi killer” abbandonati per strada, nei torrenti e in spiaggia [FOTO]

6 settembre 2018 15:32

Il consigliere Biancuzzo chiede all’Amministrazione l’invio di operatori ecologi per ripulire tutta la zona nord di Messina e propone al sindaco di assumere spazzini addetti per zone

A Messina sembra veramente impossibile far rispettare le regole della civile e normale convivenza. Lo sa bene il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che quasi ogni giorni si ritrova a segnalare la presenza di rifiuti di vario genere abbandonati ai bordi delle strade, nelle pinete, sulla spiaggia, nelle scarpate, nei torrenti: “per colpa di criminali senza scrupoli ed incivili– commenta il consigliere- siamo costretti a convivere con la spazzatura in putrefazione. Bisogna andare a fondo e punire i responsabili, non basta una semplice multa. Bisogna denunciare questi criminali che abbandonano di tutto sul suolo pubblico per attentato alla salute pubblica”.