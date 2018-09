Messina, incidente sul Corso Cavour: auto centra in pieno un motociclista [FOTO LIVE]

7 settembre 2018 13:47

Incidente sul Corso Cavour a Messina: motociclista travolto da un’auto, 118 sul posto

Brutto incidente qualche minuto fa a Messina. Nei pressi del Corso del Cavour un’auto, per cause ancora in corso ancora di accertamento, ha centrato in pieno un motociclista. L’impatto, secondo quanto raccontano i testimoni, è stato devastante. La moto, di grossa cilindrata, nell’impatto con l’auto è stata letteralmente balzata in aria e il conducente ha fatto un volo di diversi metri finendo sul marciapiede. Fortunatamente non si registrano altri feriti. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è vigile ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Seguiranno aggiornamenti.