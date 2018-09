Messina, imbrattato il portale della basilica del Duomo

5 settembre 2018 19:52

Deturpato il portale del Duomo di Messina: è il secondo episodio in pochi mesi

Ennesimo atto vandalico ai danni del Duomo di Messina. Dopo il ragazzo, beccato in flagrante, che aveva deciso di dichiarare l’amore per la sua ragazza imbrattando il muro del campanile, spunta un nuova scritta, o meglio, un annuncio per donne alla ricerca di un superdotato. A denunciare l’episodio gli attivisti di PuliAmo Messina, che chiedono alle istituzioni di individuare il colpevole del vile gesto e una punizione esemplare: “Se le doti sessuali di taluni avessero un corrispettivo anche a livello intellettuale, non assisteremmo a simili porcate: una scritta indecente realizzata sull’antico portale della basilica Cattedrale, sopravvissuto per 600 anni a terremoti e guerre ma non all’inciviltà e idiozia del messinese. Un’azione vile, mossa al fine unico di vandalizzare uno dei più importanti beni della nostra città”.