Messina, grosso ramo piomba al suolo: tragedia sfiorata. Sindaco lancia l’allarme: “È emergenza, ragazza viva per miracolo”

6 settembre 2018 16:07

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Messina, grosso ramo crolla a Piazza Santa Caterina, ragazza colpita di striscio: sindaco e Vigili del Fuoco sul posto

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Piazza Santa Caterina a Messina. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della caduta di un grosso ramo di un arbusto. Una giovane donna è stata colpita di striscio e per fortuna ha riportato solo lievi escoriazioni. L’albero rischia di crollare da un momento all’altro, per questo al momento la zona è stata interdetta. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Messina, che in un video messaggio ha invitato tutta la cittadinanza a prestare massima attenzione nelle zone della città in cui sono collocati grossi arbusti. Proprio sotto l’albero di Piazza Caterina oggi era parcheggiato uno scooter. L’Amministrazione comunale, ha spiegato il sindaco nel videomessaggio, ha stanziato oltre 600 mila euro nel prossimo bilancio per far fronte all’emergenza: “È un’azione straordinaria prevista sulle oltre 18mila piante dell’arredo urbano, che versa in stato di abbandono da decenni. La situazione del verde urbano è ormai un’emergenza“.