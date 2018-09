Baracche Messina, ecco le graduatorie per i nuovi alloggi. De Luca: “Fine di un incubo” [DETTAGLI]

21 settembre 2018 23:10

Messina: ecco le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi a Camaro e all’Annunziata

Pronte, in anticipo rispetto alle previsioni, le graduatorie per l’assegnazione di 81 nuovi alloggi per le famiglie baraccate a Messina. A darne notizia il sindaco De Luca, che sulla sua pagina fb ha pubblicato la relativa documentazione. Nel dettaglio si tratta delle nuove abitazioni di Camaro sotto montagna, 46 in totale, e dell’Annunziata, dove 35 dei 50 alloggi sono stati assegnati, mentre gli altri 15 alloggi saranno assegnati al massimo tra un mese.