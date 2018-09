Messina, sicurezza a rischio nella galleria San Jachiddu: erbacce invadono la corsia di marcia [FOTO]

25 settembre 2018 19:30

Messina, degrado e incuria nella Galleria San Jachiddu: erbacce invadono la corsia di marcia, automobilisti costretti ad improbabili manovre per scansarle

Erbacce ad altezza d’uomo e automobilisti costretti a rischiosissime manovre, se non addirittura ad invadere la corsia opposta di marcia, per scansarle. È questa la situazione lungo tutto il tratto di strada della galleria San Jachiddu a Messina. Il degrado e l’incuria sembrano avere la meglio. Le erbacce- come si evince dalla foto a corredo dell’articolo- oltre ad ostacolare il normale transito dei veicoli ostacolano anche la visuale del tratto stradale, mettendo a rischio l’incolumità dei guidatori. A segnalare il totale stato di abbandono in cui versa l’arteria stradale, una lettrice di StrettoWeb, che ha inviato alla nostra redazione le immagini allegate alla gallery.