Candiani a Messina: “Eliminazione delle baracche priorità dell’impegno della Lega”

24 settembre 2018 13:38

Il Sottosegretario Candiani in visita a Messina: “La città merita risposte al problema delle baracche, massimo impegno della Lega”

“Lo ha detto Il sottosegretario all’Interno e commissario regionale in Sicilia della Lega, Stefano Candiani, quest’oggi in visita. “Mi fa molto ridere la questione degli accordi di sottogoverno con Musumeci e ho letto sulla stampa di incontri che in realta’ non esistono”.”A Musumeci – prosegue – ho detto fin dal primo giorno in cui ho parlato con lui della politica che la Lega vuole fare in Sicilia, che a noi non interessa altro se non il consenso dei cittadini per cambiare le cose. Non ci sono stati incontri per parlare di nessuna altra cosa”. Rispondendo ad una domanda sulle critiche alla Lega del sindaco di Aci Castello Filippo Drago, ha detto: “E’ libero di farlo. Tanta gente che oggi vuole approcciarsi alla Lega ha il suo spazio, chi vuole riciclarsi nella Lega, ma facendo polemiche per avere visibilita’ si accomodi pure altrove“. Il sottosegretario si è soffermato anche sull’azione di risanamento in programma a Messina e ha assicurato il suppporto della Lega: “La Lega vuole partecipare in tutti i modi possibili e immaginabili al risanamento della citta’. Messina merita una politica seria, fatta bene, non come quella che negli anni passati ha caratterizzato la citta’. I problemi si devono risolvere a partire da quelli piu’ sentiti, quindi dare risposte al problema baracche, sara’ per noi una priorita’“.