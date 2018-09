A Messina la presentazione del Campionato Provinciale MSP Italia [FOTO]

15 settembre 2018 17:58

Si è svolta a Messina la presentazione del Campionato Provinciale MSP Italia

Si è svolta stamattina la presentazione del Campionato amatoriale di calcio a 11 targato MSP. La location è stata il Comune di Messina. Presenti Mister Angelo Minissale, la dott.ssa Silvana Giacobbe, il delegato del CONI Prof. Pasquale Cassalia, diversi dirigenti delle squadre che hanno aderito al campionato,l’AIDMO, Sabrina La Braciolina del Ritrovo Central di Nino La Spina e infine l’assessore allo sport Pippo Scattareggia. Sono sedici le squadre che parteciperanno: Euromatic, San Paolo, Kingdom, Planet Win 365, Atletico Cameris, Real Fenice, Peloro Annunziata, Camp Nou, Il Campetto, Real San Filippo, Trinacria Calcio, Antenati Pub, Messina Nord, Ali Terme Calcio, Villari Cardile, Uragano Soccer. Da quest’anno la terna arbitrale sarà con il responsabile arbitri Sergio Bosio. I campi da gioco saranno invece il Despar Stadium, Mili Marina, Bonanno, Annunziata, Ali Terme. Il campionato inizierà l’11 ottobre. Chi vincerà il campionato Provinciale parteciperà alla Coppa dello Stretto e al Trofeo. La seconda classificata andrà in finale play off. Dal terzo al sesto posto si parteciperà ai play off. Chi vincerà i play off insieme alla vincente del campionato disputerà la coppa Regionale. Le altre squadre disputeranno la coppa dell’amicizia. Sarà prevista inoltre la diretta Facebook di una gara a settimana.