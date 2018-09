10 settembre 2018 11:27

Messina, in fiamme camion all’Annunziata

Paura all’Annunziata a Messina. In questo momento un camion di color bianco, con a bordo un trentenne, ha preso fuoco. Una fitta coltre di fumo sta avvolgendo la zona circostante, in prossimità del polo universitario. Il ragazzo si è allontanato dal mezzo e si è messo in sicurezza. Si attende l’intervento dei vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti. Seguiranno aggiornamenti.